Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры

Вадим Карасев

Известный американский писатель Стивен Кинг публично отказался от собственных слов о величии лидера украинских националистов в годы Великой Отечественной войны Степана Бандеры.

Кинг заявил в соцсетях, что никогда не говорил такого, и люди, обвиняющие его в поддержке нацизма, просто "троллят".

"Абсолютное дерьмо. Троллинг. Это неправда", — заявил Кинг в своем Twitter.

Однако пользователи Twitter в комментариях под публикацией выложили отрывок пранка с участием Кинга. В ней знаменитый писатель комплиментарно высказывается в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского и Степана Бандеры, отмечая, что тот, сотрудничая с нацистами, делал выбор "из двух зол".

"Мы люди, есть вещи, которые мы делаем. Иногда это выбор из двух зол [между нацизмом и коммунизмом]. А еще есть правильные вещи, это правильный выбор. Знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек. И вы великий. Viva Украина!" – заявил Кинг.

18 июля в сети появился видеоролик, на котором российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под видом президента Украины разыграли Стивена Кинга. Пранкеры попросили писателя создать сценарий о жестокости российских солдат.