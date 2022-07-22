Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры

Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры

Известный американский писатель Стивен Кинг публично отказался от собственных слов о величии лидера украинских националистов в годы Великой Отечественной войны Степана Бандеры.

Кинг заявил в соцсетях, что никогда не говорил такого, и люди, обвиняющие его в поддержке нацизма, просто "троллят".


"Абсолютное дерьмо. Троллинг. Это неправда", — заявил Кинг в своем Twitter.

Однако пользователи Twitter в комментариях под публикацией выложили отрывок пранка с участием Кинга. В ней знаменитый писатель комплиментарно высказывается в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского и Степана Бандеры, отмечая, что тот, сотрудничая с нацистами, делал выбор "из двух зол".

"Мы люди, есть вещи, которые мы делаем. Иногда это выбор из двух зол [между нацизмом и коммунизмом]. А еще есть правильные вещи, это правильный выбор. Знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек. И вы великий. Viva Украина!" – заявил Кинг.

18 июля в сети появился видеоролик, на котором российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под видом президента Украины разыграли Стивена Кинга. Пранкеры попросили писателя создать сценарий о жестокости российских солдат.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны
Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны
Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Опубликован новый портрет принца Джорджа в честь его 9-летия
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с Белоруссией
Стало известно о планах Польши разместить новые гарнизоны у границ с
Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка артистов
Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка
Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации пользователей
Почти 90 процентов бесплатных VPN уличили в краже информации
Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать ребенка должна именно мама
Приметы и суеверия, связанные с детьми: почему первый раз искупать
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS и трассировка лучей
Геймплей шутера Bright Memory: Infinite на Xbox Series X — 4K 60 FPS
Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова
Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

Стивен Кинг: на Рождество плохие американцы получат «жирный кусок Трампа»
Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалился
Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии