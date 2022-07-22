Стоимость авиабилетов может возрасти на 200-300 рублей, если государство не вмешается

Росавиация направила в Федеральную антимонопольную службу предложение повысить сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний. Эксперты полагают, что это может привести к незначительному росту цен на авиабилеты. В ФАС подтвердили «Парламентской газете», что документ поступил и его рассмотрят в установленном порядке.

В то же время на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечается, что инициатива Росавиации направлена на стабилизацию финансовой ситуации в госкорпорации по организации воздушного движения. «Эксперты полагают, что такая мера может на 3-5 процентов увеличить стоимость авиабилетов для пассажиров, но это, по всей видимости, необходимо», — прикинули на сайте ассоциации.

Эксперты АТОР отметили, что провозных мощностей в стране переизбыток, а тарифы на перелеты по России, по их мнению, низкие, так что в абсолютных цифрах авиабилеты подорожают в среднем на 200-300 рублей.

Подтвердить или опровергнуть такие прогнозы в Росавиации отказались. «В настоящее время продолжается работа с регулятором, комментировать пока нечего», — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе агентства.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.