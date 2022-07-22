Светлана Бондарчук рассказала о муже: чем на самом деле занимается Сергей Харченко
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Светлана Бондарчук рассказала о муже: чем на самом деле занимается Сергей Харченко

Светлана Бондарчук рассказала о муже: чем на самом деле занимается Сергей Харченко

В 2016 году Федор и Светлана Бондарчук официально развелись после 25 лет совместной жизни. И хотя модель утверждает, что она никогда не меняла девичью фамилию, ее знают исключительно под фамилией режиссера. По слухам, в 2020 году Светлана вышла замуж за Сергея Харченко, которого в прессе часто называют дизайнером.


22 июля Светлана опубликовала пост, в котором познакомила читателей с новым творением ее нынешнего супруга. При этом модель раскрыла неожиданные для ее подписчиков детали. Оказалось, что Сергей Харченко, который фигурирует в прессе как дизайнер, на самом деле таковым не является.

Светлана утверждает, что ее супруг – музыкант и композитор. Он писал треки для фильмов и сериалов. Экс-супруга режиссера Бондарчука рассказала, как попросила Сергея написать песню специально для нее. Харченко подготовил музыку, а слова для нее сочинил Павел Воля. Затем специально для этой композиции был записан клип. Именно этим творением Светлана и поделилась в своем Инстаграме (запрещен в РФ).


Напомним, что находясь в браке с Федором Бондарчуком, Светлана родила двоих детей – сына Сергея (в 1991 году) и дочь Варвару (в 1999 году). Девочка родилась с особенностями развития. После развода Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году. В этом браке родился сын Иван (в 2021 году).

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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