У Star Wars Jedi: Survivor появилась возможная дата релиза
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У Star Wars Jedi: Survivor появилась возможная дата релиза

У Star Wars Jedi: Survivor появилась возможная дата релиза


Издательство Electronic Arts несколько недель назад анонсировало игру Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order — одиночного проекта по знаменитой вселенной, который был отлично воспринят игроками. На данный момент нет официально объявленной даты релиза Star Wars Jedi: Survivor, а разработчики говорили, что планируют выпустить проект в 2023 году, без уточнения квартала.

В базе данных PSN обнаружили предполагаемую дату релиза Star Wars Jedi: Survivor. Указано, что проект может выйти в конце февраля или начале марта 2023 года. Не исключено, что данная дата — просто заглушка от EA, но обычно заглушки ставят на конец одного из кварталов, а указанные даты не являются концом квартала.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Ранее разработчики рассказали, почему они решили отказаться от идеи выпуска игры на Xbox One.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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