Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline
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Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline

Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline


Издательство Ubisoft анонсировало в октябре 2021 года новый бесплатный тактический шутер — игру Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline. У игры не было точной даты релиза, но ее анонс игроки восприняли крайне негативно — через несколько часов после анонса у трейлера количество дизлайков превышало в 7 раз количество лайков.

Похоже, что игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline так и не выйдет в релиз. В новом отчете для инвесторов говорится, что Ubisoft отменила 4 проекта: Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline, Splinter Cell VR и еще две неанонсированные игры.

По каким причинам было принято решение отменить игру Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline — не сообщается. Ранее издательство Ubisoft, когда игроки негативно высказались о проекте, обещало его доработать перед релизом, с учетом критики.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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