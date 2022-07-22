Ubisoft отменила бесплатный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft анонсировало в октябре 2021 года новый бесплатный тактический шутер — игру Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline. У игры не было точной даты релиза, но ее анонс игроки восприняли крайне негативно — через несколько часов после анонса у трейлера количество дизлайков превышало в 7 раз количество лайков.

Похоже, что игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline так и не выйдет в релиз. В новом отчете для инвесторов говорится, что Ubisoft отменила 4 проекта: Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline, Splinter Cell VR и еще две неанонсированные игры.

По каким причинам было принято решение отменить игру Tom Clancy’s Ghost Recon: Frontline — не сообщается. Ранее издательство Ubisoft, когда игроки негативно высказались о проекте, обещало его доработать перед релизом, с учетом критики.

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