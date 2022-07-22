Университетские стартап-студии станут местом запуска новых бизнес-идей
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Университетские стартап-студии станут местом запуска новых бизнес-идей

Университетские стартап-студии станут местом запуска новых бизнес-идей

Планируется, что уже в этом году такие студии появятся в 15 российских вузах. Правила предоставления субсидий стартап-студиям утвердили постановлением кабмина от 08.07.2022 № 1225. Документ вступает в силу 22 июля.

Отмечается, что господдержка будет выделяться в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Средства пойдут на создание, развитие и популяризацию стартап-студий. Благодаря этому молодые специалисты смогут уже во время учебы внедрять свои технологические решения в производство, а также реализовывать конкретные бизнес-проекты, отмечается на сайте кабмина.


В федеральном бюджете в 2022-2024 годах на эти цели предусмотрено 4,5 миллиарда рублей — по 1,5 миллиарда ежегодно. Распределением субсидий займется Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

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По материалам: pnp.ru

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