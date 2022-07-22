В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард

Ночью 21 июля в полицию Братска поступило сообщение о том, что квартире дома на улице Пихтовая нашли тело 31-летнего мужчины. На место происшествия выехали оперативники и зафиксировали у потерпевшего колото-резаное ранение грудной клетки. По версии следствия, в квартире проживали брат с сестрой. Родственники поругались из-за того, что мужчина заложил в ломбард телефон сестры, а деньги потратил на алкоголь. Женщина в ходе ссоры зарезала брата. Мужчина умер на месте преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Установлено, что 35-летняя подозреваемая совершила убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ее обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Детей женщины поместили в социально-реабилитационный центр.