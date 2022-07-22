В ЦБ предупредили россиян о рисках разогнать инфляцию

Вадим Карасев

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что накопленные сбережения россиян могут разогнать инфляцию

Накопленные сбережения россиян могут повлиять на состояние экономики страны, в частности, есть риски ускорения роста инфляции. Такое мнение высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции регулятора, запись которой доступна на YouTube-канале Банка России.

Набиуллина сравнила средства, которые вынужденно копило население, со «сжатой пружиной» в экономике. Глава ЦБ предупредила, что «при определенных обстоятельствах [она] может дать резкий рост потребления». Между тем «при ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать спросовую инфляцию», — заявила Набиуллина.

Пресс-конференция ЦБ была посвящена прошедшему 22 июля заседанию Совета директоров. На нем регулятор принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5 процента — до 8 процентов годовых.

На заседании Банк России также спрогнозировал уровень инфляции к концу 2022 года — ЦБ ожидает снижение показателя до 12-15 процентов. В следующем году годовая инфляция опустится до 5-7 процентов, а в 2024-м — вернется к целевым 4 процентам.