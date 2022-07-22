В Cumberland объяснили причины ценового ралли Ethereum

Специалисты внебиржевой криптовалютной платформы Cumberland заявили, что ралли Ethereum в июле 2022 года обусловлено фундаментальными факторами, и отметили возросший интерес клиентов к активу.

While the price action of the recent past has been technical and highly macro-correlated, this move has been crypto-fundamental: the Sepolia testnet successfully merged to proof-of-stake on July 6th, setting the stage for an early-autumn mainnet merge. — Cumberland (@CumberlandSays) July 21, 2022

«В то время как ценовые движения в недавнем прошлом были техническими и в значительной степени макрокоррелированными, последнее [ралли] было криптофундаментальным: 6 июля тестовую сеть Sepoila успешно перевели на Proof-of-Stake, создав основу для миграции мейннета в начале осени», — написали аналитики.

В Cumberland подчеркнули, что появление доходного и дефляционного актива с высокой капитализацией является «крайне важным событием для пользователей и инвесторов». В компании также отметили, что переход Ethereum на PoS снизит негативное влияние блокчейна на экологию.

«Мы наблюдаем поток [реаллокаций портфелей в ETH] через наши API и внебиржевой стол: соотношение покупок и продаж за последнюю неделю сильно изменилось, и покупателями были институциональные компании», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, описанный сдвиг отражает структуру стимулов любого волатильного актива. Они объяснили, что трейдерам и инвесторам легче приобрести его на «отскоке», нежели на уровне локального дна.

Специалисты подчеркнули, что ценовые флуктуации совершенно нормальны для молодых технологических продуктов. По их мнению, это связано со сравнительно низкой ликвидностью рынка и тем фактом, что пользователи еще «оценивают роль» Ethereum и децентрализованных приложений на базе этого блокчейна.

Согласно CoinGecko, за последние семь дней котировки Ethereum выросли почти на 35%. На момент написания актив торгуется вблизи $1500.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в июле 2022 года разработчики Ethereum согласовали график перехода сети на PoS. Предварительно миграция запланирована на 19 сентября.