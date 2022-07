В Cumberland объяснили причины ценового ралли Ethereum

Специалисты внебиржевой криптовалютной платформы Cumberland заявили, что ралли Ethereum в июле 2022 года обусловлено фундаментальными факторами, и отметили возросший интерес клиентов к активу.

While the price action of the recent past has been technical and highly macro-correlated, this move has been crypto-fundamental: the Sepolia testnet successfully merged to proof-of-stake on July 6th, setting the stage for an early-autumn mainnet merge.