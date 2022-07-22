В Екатеринбурге полиция отменила концерт группы AnacondaZ
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В Екатеринбурге полиция отменила концерт группы AnacondaZ

В Екатеринбурге полиция отменила концерт группы AnacondaZВ Екатеринбурге отменили концерт группы AnacondaZ после письма из мэрии города

В Екатеринбурге отменили концерт группы AnacondaZ. Об этом сообщает E1.RU

Мероприятие должно было пройти в «Теле-Клубе» 22 июля. В его анонсах не упоминалось название коллектива, а сам концерт назывался Pauzern Picnic. Как рассказали музыканты, его все равно отменили по требованию полиции.

«Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или каких-то еще сказочных инстанциях, а сегодня концерта не будет, и мы обязаны уведомить людей об этом», — говорится в заявлении AnacondaZ.

Источник издания утверждает, что организаторы мероприятия были вынуждены отменить выступление после письма из мэрии города. «В связи с нарушением требований действующего законодательства, а также отсутствием согласования особенностей обеспечения правопорядка при проведении мероприятия с УМВД России по Екатеринбургу администрация города в рамках своей компетенции не согласовывает проведение мероприятия Pauzern Picnic 22 июля 2022 года», — отмечалось в обращении мэрии.

AnacondaZ уже не в первый раз сталкиваются с отменой своих концертов. В июне фестиваль в Санкт-Петербурге «Отличный FEST!» исключил группу из списка участников, а позднее стало известно, что организаторы рок-фестиваля «Улетай» тоже отменили выступление коллектива.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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