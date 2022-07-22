В Германии испугались антисанкционного сотрудничества России и Ирана
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В Германии испугались антисанкционного сотрудничества России и Ирана

В Германии испугались антисанкционного сотрудничества России и ИранаDW: Владимир Путин научится обходить санкции Запада у Ирана

Сотрудничество России и Ирана может положительно сказаться на взаимном опыте антисанкционного противодействия Западу, российский президент Владимир Путин намерен воспользоваться такой возможностью. Об этом говорится в материале Deutsche Welle (DW) (включено в реестр СМИ-иноагентов).

«Поскольку и Россия, и Иран находятся под западными санкциями, обе страны очень заинтересованы в сотрудничестве, чтобы помешать санкционному давлению», — заявил профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Кац. По его мнению, Россия изучает опыт Ирана, чтобы научиться эффективно обходить санкции США, а также Германии и других стран ЕС.

Отмечается, что Иран, который тоже отрезан от глобальной банковской системы, имеет стратегический интерес в углублении сотрудничества с Россией. По мнению иранского руководства, Тегеран при поддержке Москвы может оказать давление на Вашингтон, чтобы заставить его испугаться дальнейших перспектив роста иранской угрозы и возобновить ядерную сделку, а значит — создать предпосылки для снятия санкций против Ирана.

20 июля президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, рассмотрели последние международные и региональные события и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в мирном и устойчивом урегулировании сирийского кризиса.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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