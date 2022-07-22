В JPMorgan заявили о восстановлении розничного спроса на криптовалюты

Улучшение настроений инвесторов и растущий интерес к Ethereum в преддверии перехода на PoS спровоцировали восстановление криптовалютного рынка. К такому выводу пришли аналитики JPMorgan, пишет CoinDesk.

Эксперты отметили признаки завершения «интенсивной фазы» волны ликвидаций плеч по длинным позициям.

В подтверждение они указали на сокращение спреда между stETH и ETH.

«Максимальная с 2018 года бэквордация в мае-июне, похоже, позади», — говорится в сообщении банка.

Аналитики обратили внимание на возросшую активность в сети Ethereum. Они связали это с намеченным на 19 сентября обновлением The Merge.

Эксперты подчеркнули, что восстановление рынка не сопровождается притоком средств в криптофонды. По их мнению, драйвером роста является активность розничных инвесторов.

«С конца июня на небольших кошельках наблюдается рост балансов Ethereum и биткоина за счет более крупных держателей», — подчеркнули специалисты.

Ранее аналитики JP Morgan отметили снижение себестоимости добычи биткоина до ~$13 000, что может стать негативным фактором для ценообразования цифрового золота.

Напомним, в июле стратеги банка предположили, что худшее для крипторынка уже позади.

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