В Южной Корее отложили введение налога на биткоин-трейдеров
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В Южной Корее отложили введение налога на биткоин-трейдеров

В Южной Корее отложили введение налога на биткоин-трейдеров


Правительство Южной Кореи объявило об отсрочке вступления в силу налогообложения цифровых активов на два года, сообщает Digital Today. 


Предполагалось, что 20% налог с прибыли от торговли виртуальными активами, превышающей 2,5 млн вон (~$1906), введут с 1 января 2023 года. В декабре 2021 года соответствующее решение приняло Национальное собрание.


Согласно представленному Министерством экономики и финансов плану налоговой реформы, введение правила перенесено на 1 января 2025 года.


"Мы рассмотрели условия рынка виртуальных активов, усовершенствование системы защиты инвесторов и так далее", — пояснили причину в ведомстве.


Нормы FSC, обязывающие криптовалютные компании собирать и делиться информацией о пользователях, совершающих транзакции на сумму 1 млн вон (~$762) или более, в рамках правил FATF остались в силе.


Изначально ввести 20% налог на доходы биткоин-трейдеров власти планировали с 1 января 2022 года.


Несмотря на поддержку планов правительства со стороны граждан, в сентябре 2021 года за отсрочку на год высказались парламентарии от правящей «Демократической партии Тобуро».


В октябре аналогичное предложение внесли представители оппозиционной партии «Сила народа». Парламентарии объяснили свою позицию неготовностью фискальной инфраструктуры к введению налога.


Правительство отбило попытки законодателей утвердить перенос сроков, но в конце ноября профильный комитет Национального собрания проголосовал за двухпартийную поправку, откладывающую введение налогообложения.


Напомним, в мае 2022 года СМИ сообщили, что за новую отсрочку выступил новоизбранный президент страны Юн Сок Ель.

# Экономика налоги, южная корея, новости
По материалам: ForkLog

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