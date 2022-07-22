В Южной Корее отложили введение налога на биткоин-трейдеров

Правительство Южной Кореи объявило об отсрочке вступления в силу налогообложения цифровых активов на два года, сообщает Digital Today.

Предполагалось, что 20% налог с прибыли от торговли виртуальными активами, превышающей 2,5 млн вон (~$1906), введут с 1 января 2023 года. В декабре 2021 года соответствующее решение приняло Национальное собрание.

Согласно представленному Министерством экономики и финансов плану налоговой реформы, введение правила перенесено на 1 января 2025 года.

"Мы рассмотрели условия рынка виртуальных активов, усовершенствование системы защиты инвесторов и так далее", — пояснили причину в ведомстве.

Нормы FSC, обязывающие криптовалютные компании собирать и делиться информацией о пользователях, совершающих транзакции на сумму 1 млн вон (~$762) или более, в рамках правил FATF остались в силе.

Изначально ввести 20% налог на доходы биткоин-трейдеров власти планировали с 1 января 2022 года.

Несмотря на поддержку планов правительства со стороны граждан, в сентябре 2021 года за отсрочку на год высказались парламентарии от правящей «Демократической партии Тобуро».

В октябре аналогичное предложение внесли представители оппозиционной партии «Сила народа». Парламентарии объяснили свою позицию неготовностью фискальной инфраструктуры к введению налога.

Правительство отбило попытки законодателей утвердить перенос сроков, но в конце ноября профильный комитет Национального собрания проголосовал за двухпартийную поправку, откладывающую введение налогообложения.

Напомним, в мае 2022 года СМИ сообщили, что за новую отсрочку выступил новоизбранный президент страны Юн Сок Ель.