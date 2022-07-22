"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
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"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети

"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети

Вчера в концертном зале "Известия Hall" столица выбирала главную красавицу для титула "Мисс Москва-2022". На конкурсе предстало много роскошных девушек, но забрать награду суждено было только одной.

Всего на выбор было 25 красавиц в возрасте от 18 до 32 лет. Победительницей стала Анна Янкова. Она родилась в Беларуси, выиграла там несколько конкурсов, а потом поехала завоевывать Россию. Теперь Анна сможет побороться за титул "Красы России", который пройдет в Сочи в октябре.


Выбор оценили не все. Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал девушку за ненатуральную внешность, но не стал винить за выбор жюри.

И Анна молодец, и пластические хирурги умнички! К жюри вопросов нет. Оно в таких конкурсах ничего не решает. Ну и отрадно, что Анна как никто вписывается в наши традиционные ценности. Именно так и выглядели в русских народных сказках настоящие красавицы.

Пользователи соцсетей тоже неоднозначно отреагировали на такую новость. Многие так же пожаловались на ненатуральные формы и лицо, отметив, что русской красотой тут не пахнет. 



К счастью, выбирали не только одну девушку. В номинации "Московская красавица" победила психолог Инна Лепилина.


 "Мисс зрительских симпатий-2022" — Калиниченко Наталия;
"Московская красавица-2022", гран-при — Лепилина Инна;
"Краса Москвы-2022", гран-при — Акимова Алена;
"Мисс Юная Москва-2022", гран-при — Раскина Софья.
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По материалам: uposters.ru

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