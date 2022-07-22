"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети

Вадим Карасев

Вчера в концертном зале "Известия Hall" столица выбирала главную красавицу для титула "Мисс Москва-2022". На конкурсе предстало много роскошных девушек, но забрать награду суждено было только одной.

Всего на выбор было 25 красавиц в возрасте от 18 до 32 лет. Победительницей стала Анна Янкова. Она родилась в Беларуси, выиграла там несколько конкурсов, а потом поехала завоевывать Россию. Теперь Анна сможет побороться за титул "Красы России", который пройдет в Сочи в октябре.

Выбор оценили не все. Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал девушку за ненатуральную внешность, но не стал винить за выбор жюри.

И Анна молодец, и пластические хирурги умнички! К жюри вопросов нет. Оно в таких конкурсах ничего не решает. Ну и отрадно, что Анна как никто вписывается в наши традиционные ценности. Именно так и выглядели в русских народных сказках настоящие красавицы.

Пользователи соцсетей тоже неоднозначно отреагировали на такую новость. Многие так же пожаловались на ненатуральные формы и лицо, отметив, что русской красотой тут не пахнет.



К счастью, выбирали не только одну девушку. В номинации "Московская красавица" победила психолог Инна Лепилина.



"Мисс зрительских симпатий-2022" — Калиниченко Наталия;"Московская красавица-2022", гран-при — Лепилина Инна;"Краса Москвы-2022", гран-при — Акимова Алена;"Мисс Юная Москва-2022", гран-при — Раскина Софья.