"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
Вчера в концертном зале "Известия Hall" столица выбирала главную красавицу для титула "Мисс Москва-2022". На конкурсе предстало много роскошных девушек, но забрать награду суждено было только одной.
Всего на выбор было 25 красавиц в возрасте от 18 до 32 лет. Победительницей стала Анна Янкова. Она родилась в Беларуси, выиграла там несколько конкурсов, а потом поехала завоевывать Россию. Теперь Анна сможет побороться за титул "Красы России", который пройдет в Сочи в октябре.
Выбор оценили не все. Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал девушку за ненатуральную внешность, но не стал винить за выбор жюри.
Пользователи соцсетей тоже неоднозначно отреагировали на такую новость. Многие так же пожаловались на ненатуральные формы и лицо, отметив, что русской красотой тут не пахнет.
К счастью, выбирали не только одну девушку. В номинации "Московская красавица" победила психолог Инна Лепилина.
"Мисс зрительских симпатий-2022" — Калиниченко Наталия;
"Московская красавица-2022", гран-при — Лепилина Инна;
"Краса Москвы-2022", гран-при — Акимова Алена;
"Мисс Юная Москва-2022", гран-при — Раскина Софья.