В МИД Приднестровья заявили о цели республики войти в состав России

Власти Приднестровской Молдавской республики планируют добиваться независимости и присоединения к России. Об этом заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.

По его словам, эти цели соответствуют результатам референдума, проведенного в 2006 году. «Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал Игнатьев.

Министр заявил, что власти Приднестровья «не станут принимать решений в ущерб полумиллионному народу страны», будут действовать «прагматично и честно».

В конце июля в президент Приднестровья Вадим Красносельский в интервью «Парламентской газете» заявил, что пути республики с Молдовой «давно разошлись». «Мы два отдельных государства, чтобы там ни пытались говорить о некоей целостности. Молдова ее разрушила еще три десятилетия назад, развязав войну», — сказал глава республики.