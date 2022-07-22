В микрорайоне Лесной школу №33 и детский сад объединили в образовательный комплекс
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В микрорайоне Лесной школу №33 и детский сад объединили в образовательный комплекс

В микрорайоне Лесной школу №33 и детский сад объединили в образовательный комплекс

Недалеко от школы №33 в микрорайоне Лесной завершили строительство детского сада на 220 мест. Здания школы и сада объединили в один образовательный центр, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Дошкольное учреждение начнет работать осенью этого года.

Детский сад начали строить в прошлом году в рамках национального проекта «Демография». В двухэтажном здании разместили бассейн, пищевой и медицинский блоки, спортивный и актовый залы. Дошкольное учреждение вмещает 11 групп. В соответствии с требованиями пожарной и антитеррористической безопасностей оно оснащено системой оповещения, камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками.

Вокруг здания установили малые архитектурные формы, игровые площадки с современным оборудованием, провели озеленение территории. До конца лета отремонтируют подъездные дороги, сделают парковку на 35 мест. На участке организуют пешеходный переход, установят дорожные знаки, ограждения, бордюры и нанесут разметку. Работы планируют завершить в августе.


Детский сад в микрорайоне Лесной. Фото пресс-службы администрации Иркутска Детский сад в микрорайоне Лесной. Фото пресс-службы администрации Иркутска Детский сад в микрорайоне Лесной. Фото пресс-службы администрации Иркутска
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По материалам: irk

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