В ООН назвали срок действия продуктовой сделки
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В ООН назвали срок действия продуктовой сделки

В ООН назвали срок действия продуктовой сделки

Срок действия «Черноморской инициативы» — соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю  составляет 120 дней с возможностью продления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ООН.

Ранее стало известно, что российская делегация подписала соглашение по вывозу зерна с территории Украины с представителями Турции и ООН в Стамбуле. Ранее аналогичный договор подписала украинская сторона.

Министр обороны России Сергей Шойгу, возглавляющий делегацию РФ, уточнил, что подписаны два документа: о снятии ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений и алгоритме вывоза украинской сельхозпродукции.

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По материалам: pnp.ru

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