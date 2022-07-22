В ООН назвали срок действия продуктовой сделки

Срок действия «Черноморской инициативы» — соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю — составляет 120 дней с возможностью продления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ООН.

Ранее стало известно, что российская делегация подписала соглашение по вывозу зерна с территории Украины с представителями Турции и ООН в Стамбуле. Ранее аналогичный договор подписала украинская сторона.

Министр обороны России Сергей Шойгу, возглавляющий делегацию РФ, уточнил, что подписаны два документа: о снятии ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений и алгоритме вывоза украинской сельхозпродукции.