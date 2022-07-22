В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка
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В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка

В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения аквапаркаВ Анапе 9 человек попали в больницу после посещения аквапарка из-за концентрации хлора

В Анапе Краснодарского края девять человек попали в больницу после посещения аквапарка из-за концентрации хлора в воде. Об этом сообщила мэрия города в российском регионе, передает ТАСС.

«По предварительным данным, в аквапарке "Золотой пляж" произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде», — сообщили власти.

Были госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых. По поручению мэра Анапы на место прибыл заместитель главы города по социальным вопросам. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки.

26 июня сообщалось, что в Волгоградской области 13-летний подросток утонул в бассейне. Ребенок провел в воде более шести минут после спуска с горки, однако ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего мальчика.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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