В Россию из Донбасса и с Украины эвакуированы почти 22,5 тысяч человек
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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуированы почти 22,5 тысяч человек

В Россию из Донбасса и с Украины эвакуированы почти 22,5 тысяч человек

С начала специальной военной операции на территорию России из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано 2,8 миллиона человек, из  которых почти 440 тысяч — дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого приводятся на сайте Минобороны.

За сутки эвакуировано почти 22,5 тысячи человек, из них детей — более 3,9 тысячи, сообщил он. Эвакуация мирных граждан, по словам Мизинцева, проводилась на фоне жесткого противодействия украинских властей. 

По его словам, в российских регионах действует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где беженцам оказывается оперативная помощь с дальнейшим размещением и трудоустройством, а также с получением выплат и пособий.

Мизинцев также сообщил, что на «Горячую линию» с начала спецоперации поступило 2,7 миллиона обращений  с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденные районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. 

Ранее «Парламентская газета» выяснила, какая помощь положена беженцам и что нужно сделать, чтобы ее получить. Перечень льгот расширили с 19 июля, включив в него в него высокотехнологичное медицинское обслуживание.

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По материалам: pnp.ru

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