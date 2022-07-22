В Россию из Донбасса и с Украины эвакуированы почти 22,5 тысяч человек

С начала специальной военной операции на территорию России из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуировано 2,8 миллиона человек, из которых почти 440 тысяч — дети. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого приводятся на сайте Минобороны.

За сутки эвакуировано почти 22,5 тысячи человек, из них детей — более 3,9 тысячи, сообщил он. Эвакуация мирных граждан, по словам Мизинцева, проводилась на фоне жесткого противодействия украинских властей.

По его словам, в российских регионах действует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где беженцам оказывается оперативная помощь с дальнейшим размещением и трудоустройством, а также с получением выплат и пособий.

Мизинцев также сообщил, что на «Горячую линию» с начала спецоперации поступило 2,7 миллиона обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденные районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Ранее «Парламентская газета» выяснила, какая помощь положена беженцам и что нужно сделать, чтобы ее получить. Перечень льгот расширили с 19 июля, включив в него в него высокотехнологичное медицинское обслуживание.