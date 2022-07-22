В сети появилась новая возможная дата релиза Sonic Frontiers

Вадим Карасев





Игра Sonic Frontiers ожидаема многими поклонниками франшизы, которые рассчитывают, что новая часть их не разочаруют. Проект предложит геймплей нового уровня для серии Sonic, с открытым оживленным миром. Но издательство SEGA до сих пор не сообщает, когда состоится релиз Sonic Frontiers.

В сети появляется противоречивая информация о том, когда выйдет новый Sonic Frontiers. Не так давно игроки обнаружили на странице в SteamDB информацию, что игра выйдет 8 ноября. Теперь же информация обновлена, и возможной датой релиза значится 3 декабря 2022 года.





Напомним, что Sonic Frontiers после первых геймплейных демонстраций активно раскритиковали игроки, попросив SEGA доработать проект перед выпуском. Тем не менее, издательство сообщило, что игра выйдет в срок, а игра не нуждается в серьезных геймплейных изменениях.