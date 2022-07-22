В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000 часов геймплея
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В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000 часов геймплея

В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000 часов геймплея


Количество игроков в The Elder Scrolls Online продолжает расти, и разработчики продолжают активно поддерживать игру расширениями. Не так давно в игре началась новая глава — High Isle, которая является частью сезона «Бретонское наследие». А вместе с новой главой стали доступны и новые локации, задания и многое другое.

В официальных испанских социальных сетях игры The Elder Scrolls Online появилась информация о количестве игроков в проекте. По их информации, число игроков превысило 21 миллион пользователей (отмечается, что более 8,5 млн пользователей испаноязычные). Стоит сказать, что за более чем полгода аудитория пользователей подросла на 1 миллион — в январе Bethesda отчитывалась о 20 миллионах игроков в The Elder Scrolls Online.

Вместе с информацией о количестве игроков, разработчики опубликовали инфографику, в которой сообщили, что прохождение миссий в TES Online может занять больше 1000 часов, а всего таких миссий больше 3000. С момента релиза игра получила 34 крупных обновления и более 63 тысяч патчей.


Напомним, игра The Elder Scrolls Online доступна в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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