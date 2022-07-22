Валерия сводила внучку в ресторан и научила пользоваться косметикой

Певица Валерия провела время с годовалой внучкой Селин. Артистка и ее муж поделились забавными видео. Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако в свои 54 года артистка продолжает выступать. Она записывает хиты, снимается в телевизионных проектах и часто становится членом жюри в разных шоу. При этом певица то и дело предстает в современных ярких образах. А вот на днях Валерия смогла провести время с семьей. Она побывала в гостях у Арсения Шульгина. Ее сын уже воспитывает дочку Селин. Именно с внучкой артистка провела вечер. Она научила ее пользоваться косметикой. А потом Иосиф Пригожин заснял внучку певицы в итальянском ресторане. Кроха в белом платье сидела на детском стульчике и пробовала новую еду. Девочка хоть и была в нежном нагруднике, кушала аккуратно. «Наше солнышко пробует пиццу», — растрогался Пригожин. Поклонники умилились кадрам. Многие отметили, что Селин похожа на папу, а также на бабушку. Другие также заметили, что у нее королевские манеры. «Ну прям маленькая леди, так пальчики красиво держит», «А как пальчики-то держит! Ну аристократка», «Милашка, такая нежная девчонка», «Какая уже большая! Куколка», «Она у вас красотка», «Такой аппетит», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что Пригожин готовится стать дедушкой. Его старшая дочка Даная ждет ребенка.