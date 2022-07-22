Виктория Боня ответила на критику того, что закрутила роман с женатым мужчиной
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Виктория Боня ответила на критику того, что закрутила роман с женатым мужчиной

Виктория Боня ответила на критику того, что закрутила роман с женатым мужчиной
Модель Виктория Боня как - то высказалась о романе с изменщиком. В личном микроблоге Виктории Бони поклонница спросила о романе теледивы с женатым мужчиной. Ранее светская львица призналась, что встречается с несвободным иностранцем. Фанатка отметила, что сомневается в том, что ведущая могла так поступить. Виктория подтвердила ее догадки, отметив, что ее мужчина не может быть женатым. «То, что я говорила про женатого американца было в рамках шоу, чтобы разговорить гостью программы», — заключила Боня (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). Напомним, заявление о новом романе теледива сделала в программе «Злые языки», где выступает в качестве ведущей. Тогда она рассказала, что понимает об ошибке, которую совершает, встречаясь с несвободным мужчиной, однако поделать ничего не может. Стоит отметить, Виктория ведет закрытый образ и жизни и не показывает лиц своих возлюбленных. В 2021-м светская львица призналась, что встречается с иностранцем, которого знала несколько лет. В декабре минувшего года ведущая даже рассказала о скором замужестве. Однако в середине марта Боня объявила, что ее сердце вновь свободно. Только на этой неделе стало известно, почему союз распался. Как оказалось, жених изменял Виктории с ее подругой. Светская львица призналась, что застукала пару во время совместного отдыха. По словам ведущей, она была настолько зла, что хотела отомстить изменникам. Боня строила план, как вылить клей подруге на голову, чтобы той пришлось побриться налысо. Однако позже Виктории удалось умерить свой пыл. Она простила приятельницу и несостоявшегося жениха, однако с тех пор перестала безоговорочно доверять людям.
На данный момент Боня проживает в Монте-Карло и воспитывает дочь Анджелину Летицию от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Пара познакомилась в 2010 году на московской вечеринке. Поначалу бизнесмен не произвел должного впечатления на светскую львицу. Подруга Виктории рассказывала о предпринимателе как о завидном европейском женихе, что не сильно заинтересовало теледиву. Ведущая призналась, что такой типаж ей не нравится. И хоть Боня не обратила внимания на Алекса, Смерфиту, наоборот, сильно приглянулась девушка. Он начал активно приглашать ее на свидания и покорил Викторию своей настойчивостью. В марте 2012-го у пары появилась на свет дочь. Бизнесмен и светская львица встречались семь лет, но так и не оформили отношения. В 2017-м они объявили о расставании. По словам Бони, пара не смогла быть вместе из-за разных семейных ценностей. Однако миллиардер и светская львица сохранили дружеские отношения ради общего ребенка. Помимо воспитания дочери и работы на ТВ, Виктория занимается бизнесом. В минувшем месяце теледива запустила в продажу коллекцию кепок. Она также разрабатывает одежду собственного бренда, проводит лекции о женском предназначении, запускает онлайн-курсы по бьюти-практикам и зарабатывает деньги с рекламы в социальных сетях. А в феврале Боня стала амбассадором известного швейцарского бренда часов.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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