Воронежская область поможет собрать в школу почти 500 первоклассников ЛНР
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Воронежская область поможет собрать в школу почти 500 первоклассников ЛНР

Воронежская область поможет собрать в школу почти 500 первоклассников ЛНР

Руководство Воронежской области поможет собрать в школу почти 500 первоклассников из трех подшефных районов Луганской народной республики (ЛНР), сообщил в своем telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Продолжаем отгрузку учебников в школы, а еще отвезем в районы наборы книг русской классики. Поручил закупить для почти 500 будущих первоклашек районов специальные учебные наборы к 1 сентября, с российской символикой", - написал он.


Также глава Воронежской области сообщил, что из региона отправлена первая партия лекарств для больниц трех районов ЛНР, согласована закупка второй партии медикаментов и медицинских изделий. Кроме того, для подготовки районов к отопительному сезону закончена проверка школ и детсадов, в которых отремонтируют кровлю, пищеблоки, системы водоотведения и отопления. По данным Гусева, в районах проверили оборудование в котельных и проложили 400 метров инженерных сетей.

"Зарегистрировали зернотрейдерскую компанию, что существенно облегчит движение зерна за границу и обратно и, соответственно, гарантирует бесперебойные поставки продуктов питания. Наши специалисты работают в ЛНР сейчас почти во всех сферах. Только в спорте, культуре и образовании я насчитал 48 полезных контактов. Методическая помощь, практический опыт нашим коллегам сейчас нужны как никогда", - написал Гусев.

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По материалам: uposters.ru

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