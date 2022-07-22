Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
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Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях

Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях


Карточная условно-бесплатная игра Magic: The Gathering Arena получила отличные отзывы от критиков и игроков — как от фанатов серии, так и от новичков. У игры сейчас 83 балла из 100 на сайте Opencritic, при этом больше 90% критиков ее рекомендуют опробовать.

На данный момент Magic: The Gathering Arena доступна на мобильных устройствах и PC, но на PC только в магазине Epic Games. Вскоре проект выйдет и в Steam, о чем объявил руководитель Hasbro в рамках отчета для инвесторов. Релиз на платформе Steam запланирован в конце 2022 года, что, как предполагают разработчики, позволит еще увеличить количество активных игроков в Magic: The Gathering Arena.

На 2023 же год создатели Magic: The Gathering Arena планируют релиз проекта на консолях. Конкретные платформы не называются, но, учитывая желание создателей игры донести ее до максимального количества игроков, можно ожидать выход Magic: The Gathering Arena на Xbox, Playstation и Switch.

В отчете для инвесторов также говорится, что Magic: The Gathering Arena — это важнейшее средство для привлечения игроков к франшизе Magic, поэтому игру будут и дальше активно развивать.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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