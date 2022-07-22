Заманчивые перспективы для Близнецов, и успехи у Львов: гороскоп от Александра Зараева на август 2022 года

Впереди еще много летних дней, которые можно выгодно использовать, чтобы продвинуть свою жизнь в нужном направлении. Александр Зараев составил гороскоп на август 2022 года. Для многих это будет благоприятный период благодаря положению Юпитера в Овне. Большинство знаков зодиака будут полны энергии и мотивации для достижения своих целей и развлечений с друзьями. Узнайте, как сложится последний летний месяц именно для вас.

Гороскоп от Александра Зараева на август 2022

Овен

Это будет удачный период для представителей огненного знака. Благодаря планетарному расположению, в вас проснутся смелые амбиции и уверенность в себе. Это поможет добиться желаемых высот и авторитета у окружающих. Квадратура Солнца и Урана указывают на то, что после 10 числа с большой вероятностью у вас могут возникнуть трудности с финансами. В этом случае астролог советует составить определенный план действий, чтобы сохранить имеющийся капитал. Помните, что излишняя самоуверенность и неосторожность могут привести к неутешительным последствиям.

Телец

Месяц огненного Льва для Тельцов самый трудный, хотя это будет ощущаться только после 7 августа, а до этого времени вам будет вполне комфортно. Вы будете полны страсти и можете рассчитывать на множество новых любовных переживаний. На работе могут накопиться старые дела, а также вы можете столкнуться с неприятными спорами с окружающими. На это указывают квадратура Солнца с Ураном и комбинация Венеры с Плутоном, которые находятся в оппозиции. Улучшение наступит после 15 числа, и вы сможете со всеми восстановить дружеские отношения.

Близнецы

Август принесет Близнецам много непредсказуемых поворотов и заманчивые перспективы. Скучать в этом месяце вам точно не придется, вас ждут увлекательные поездки и море положительных эмоций, на это указывает Венера в секстиле с Марсом и Ураном. Откройтесь новым переменам, и вы будете приятно удивлены подарком судьбы. Период после 10 числа окажется для вас немного напряженным: придется решать давние вопросы вместо уверенного движения вперед. Обстановка улучшится с 15 августа: вы успешно справитесь со всеми задачами и сможете разобраться в себе.

Рак

Август будет насыщенным месяцем в плане эмоций и ярких событий. Это прекрасное время, чтобы вступить в законные отношения, завести новые знакомства и признаться в любви. Звезды будут к вам особенно благосклонны. Однако помните, что этим удачным моментом нужно воспользоваться до 10 числа, так как после него найти общий язык с окружающими и обрести гармонию будет в разы сложнее.

Лев

Август будет месяцем, полным успеха для Львов. Вас ждет процветание не только на работе, но и в личной жизни. Следуйте своим инстинктам при принятии трудных решений, и удача будет на вашей стороне. Вы также преуспеете в бизнесе, отличные предложения появятся практически сами собой, поэтому не упускайте возможность ими воспользоваться.

Дева

Август для Дев не будет идеальным периодом для принятия важных жизненных решений, требующих рационального обдумывания и осмысления. С другой стороны, планетарное расположение в начале месяца и до 10 числа поможет вам справиться со многими трудностями и успешно завершить дела. Начиная со второй декады месяца, вы будете очень беспокойны под влиянием Марса, однако уже с 15 августа наступят улучшения, и вы сможете удачно решить большинство трудных задач.

Весы

Это будет идеальный период для установления новых связей и поиска единомышленников. Если вы воспользуетесь благоприятным временем, которое продлится до 10 августа, то сможете создать сильную команду и добиться вместе с ней желаемых высот. Начиная с 10 августа следите за своими финансами, не соглашайтесь на рискованные сделки, не давайте и не берите деньги в долг. С 15 числа наступят положительные изменения, все вопросы решатся сами собой.

Скорпион

Август принесет Скорпионам настойчивость и целеустремленность. Какие бы цели вы не поставили перед собой в этом месяце, вы этого добьетесь. Однако заранее обдумайте приоритеты и соответствующим образом скорректируйте свои действия, чтобы избежать конфликтов и различных трудностей. В период с 10 по 15 число воздержитесь от эмоциональных решений, а с 15 ожидайте положительных перемен.

Стрелец

Это будет не очень спокойный для вас месяц, но зато самый интересный. Под влиянием планетарного расположения вы будете полны сил и энергии. Однако чтобы добиться желаемого, нужно будет верно расставить цели и приоритеты. И сделать это важно до 10 числа, на это указывает квадрат Марса, Сатурна, Урана и Солнца, а также Солнце в оппозиции к Сатурну. Проявляйте осторожность и внимательность в важных сферах жизни, а 15 числа ожидайте положительные перемены.

Козерог

Звезды приготовили для Козерогов испытания в августе, поэтому им важно набраться терпения и успешно завершить давно начатые дела. Венера в секстиле с Марсом и Солнце в трине с Юпитером вам в этом помогут. С 10 августа следите за финансами, не совершайте крупные покупки и не начинайте новые проекты. Благоприятное время для выполнения этих дел наступит с 15 августа.

Водолей

Для данного знака это будет идеальное время, чтобы наладить отношения с окружающими людьми. Важно учитывать их потребности, тогда можно будет скорее достигнуть гармонии в отношениях. Сделать это желательно до 10 августа, иначе с этой даты начнется неблагоприятное влияние, и тогда конфликтные ситуации могут возникать прямо на ровном месте. С 15 числа вам удастся обуздать свои эмоции и внести положительные перемены в свою жизнь.

Рыбы

Начало месяца будет складываться для вас позитивно. Есть большая вероятность, что вы получите достойное денежное вознаграждение за свой труд или успешно заключите договор. С 10 числа постарайтесь держать под контролем свои эмоции и не вступайте в конфликтные ситуации, в противном случае у вас могут возникнуть неприятности. С 15 числа благоприятное время вернется, и вас будет ждать интересное предложение, от которого не стоит отказываться.