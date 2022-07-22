Жена Игоря Николаева сменила имидж и похорошела
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Жена Игоря Николаева сменила имидж и похорошела

Жена Игоря Николаева сменила имидж и похорошела
Супруга музыканта Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова объяснила, ради чего так преобразилась. Юлия Проскурякова отложила в сторону карьеру певицы и погрузилась в мир кино. Весной этого года она окончила ГИТИС и теперь на правах профессионала снимается в российских телепроектах. Ей очень хочется ярко заявить о себе, поэтому она готова на самые смелые эксперименты. На днях она объявила о том, что ради новой роли ей пришлось пойти на жертву: перекраситься в блондинку. Но на этом её преображение не закончилось. Ей нарастили длинные локоны и подобрали новый имидж. Фанаты считают, что этот образ невероятно подходит Юлии.
«Боже, какая красивая! 100% попадание», «Давно бы так! Очень стильный образ», «Казалось бы изменили только прическу, а ощущение, что стала другим человеком», — пишут фанаты. Проскурякова стала длинноволосой блондинкой ради работы над проектом «Детектив на все руки». «Девушка очень непростая, — говорит Юлия о своей героине. — Под чутким руководством нашего режиссера Гузель Киреевой я вошла в кадр, и это мой первый съемочный день!» Кстати, это уже вторая смена имиджа Проскуряковой за последние пару месяцев. До этого ей пришлось стать жгучей брюнеткой для роли женщины-следователя. Темный цвет волос состарил певицу как минимум на десять лет, но Юлия говорила, что на этом настоял режиссер.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

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