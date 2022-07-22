Жуликоватым учредителям хотят запретить создание новых управляющих компаний

Бизнесмен сможет вернуться в дело, только отбыв срок дисквалификации

В реестр дисквалифицированных лиц, помимо директоров управляющих компаний (УК), суды смогут вносить сведения об учредителях организаций, лицензия которых аннулирована. Законопроект с такими нормами группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму 22 июля. Как стало известно «Парламентской газете», это далеко не последний сюрприз, который готовят законодатели нечистым не руку управленцам.

Плохому руководителю любая компания мешает

Нарушающие лицензионные требования владельцы «управляшек» часто считают, что выгода перекроет их риски. Полученный барыш позволит оплатить любой штраф, а если вдруг лицензию отнимут, то можно создать новую компанию и продолжать работать по заведенным правилам. Под удар попадают только директора УК — их суд может внести в реестр дисквалифицированных лиц на срок до трех лет. Такой вид административного наказания означает, что конкретный человек не сможет занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности. По истечении срока сведения из реестра, который ведет Федеральная налоговая служба, автоматически удаляются.

Законодатели предложили расширить список кандидатов на дисквалификацию и вносить в него учредителей УК, поскольку, по мнению авторов законопроекта, зачастую именно они принимают основные управленческие решения, а директора нередко являются номинальными фигурами.

«Как правило, владельцы напрямую управляют своими компаниями, именно от них зависит, как работает УК, выполняются ли необходимые работы», — рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по ЖКХ, соавтор законопроекта Сергей Пахомов («Единая Россия»).

С этой оценкой согласился зампред Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

«Как бы ни называлось юрлицо, если человек сознательно или по незнанию или неумению работает плохо, толку от такой УК не будет — только вред, — сказал «Парламентской газете» эксперт. — Более того, существует практика покупки бизнесменами хороших компаний, которые, попадая в их руки, становятся плохими. Новый закон должен эту практику прекратить».

За плохую работу ответят своими деньгами

С 2014 года в России выдали почти 30 тысяч лицензий на работу УК, при этом более 2,5 тысячи лицензий были аннулированы по различным основаниям, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В реестр дисквалифицированных лиц внесены сведения о более чем 1,2 тысячи должностных лиц.

Но управляющие компании продолжают и продолжают злоупотреблять доверием жителей, отметили парламентарии. Так, серьезные проблемы возникают в связи с банкротством недобросовестных УК: средства собственников, которые организация получает в качестве оплаты за ЖКУ, в период процедуры банкротства используются не по назначению. Не ведутся текущие расчеты с ресурсоснабжающими организациями, а сама «управляшка» перестает исполнять свои обязанности по содержанию и текущему ремонту дома.

В результате жители остаются с долгами и нерешенными проблемами, а спросить в суде, если и получается, то только с директора компании. Владелец же, пока его бизнес признают банкротом, создает новое юрлицо с теми же полномочиями, а до недавнего времени — с крайне похожим названием.

«Принятие несколько лет назад закона о запрете тождественных наименований компаний стало важным шагом, но как оказалось, не последним, — сказал «Парламентской газете» первый зампред думского Комитета по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»). — Мы работаем над ответственностью УК за некачественную работу, причем штрафы, по нашему мнению, должны платиться не из средств, собираемых с собственников, а из карманов должностных лиц и учредителей. Мы не должны позволить этим людям отсиживаться в тени».

Цифровизация и общие правила

Если УК работает плохо, то собственники могут ее поменять, проведя общее собрание. Такие сходы с недавнего времени можно проводить в электронном виде, но и здесь есть проблемы: все те же нечистые на руку бизнесмены разными способами склоняют людей голосовать за выгодного им кандидата, а иногда протоколы общих собраний просто подделывают. Чтобы этого не происходило, законодатели в этом году ужесточили правила проведения собраний, рассказал Сергей Пахомов.

«Сейчас мы создаем единые критерии работы управляющих компаний, по которым можно будет давать им объективную оценку, — анонсировал депутат. — Прозрачнее этот рынок станет и благодаря цифровизации. Раскрытие информации о деятельности и сейчас входит в обязанности УК, но не все жители знают о своем праве узнать, что за их деньги делает компания».

Один только отказ от бумажных квитанций, по словам Пахомова, позволит экономить до пяти миллиардов рублей в год по всей стране. При этом депутаты хотят прописать возможность сохранения традиционных платежек для тех, кто этого пожелает. В Комитете по ЖКХ также обещали решить вопрос с доступом в многоквартирные дома провайдеров Интернета, а также ввести в регионах институт гарантирующих организаций, которые смогут принимать в управление старые многоквартирные дома, которые не выгодны бизнесу.

Но и собственникам придется стать ответственнее. УК не должны отвечать тотально за все, иначе это будет игра в одни ворота, уверен Сергей Пахомов. Этот требование, по его мнению, со временем будет только усиливаться.