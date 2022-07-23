10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа после «Гарри Поттера»

33-летний Дэниел Рэдклифф вот уже 11 лет не снимается в «Гарри Поттере». Проведя всё детство и юность внутри этой франшизы и исполняя одну довольно важную для её сюжета роль, Дэниел стал практически неразделим со своим героем. А для человека его профессии это проблема. Мы знаем много примеров, когда молодые актёры так и оставались исполнителями одной роли, что, кстати, произошло с несколькими коллегами Рэдклиффа по поттериане. Но не с ним.

Выпустившись из Хогвартса, Дэниел продолжил карьеру в кино и будто поставил перед собой одну важнейшую для себя задачу — как можно скорее смыть с себя образ юного волшебника. И тут все средства хороши.

Подбор ролей Дэниелом Рэдклиффом после 2011 года — это отдельная песня. Актёр прямо-таки кричит нам в лицо: «Я кто угодно, но не Гарри Поттер!»

С акцентом на кто угодно.

И вот, к 2022 году перед нами уже не «П-поттер» (голосом Малфоя), а звезда кино с одной из самых ярких фильмографий среди всех актёров его поколения.

Сегодня мы перечислим самые отбитые роли «мальчика, который свихнулся», коих у него набралось аж на десятку. И все они подчёркивают довольно неожиданную истину: Дэниел Рэдклифф — наиболее интересный, разнообразный и смелый молодой актёр из всех, кто получил известность благодаря серии фильмов о «Гарри Поттере».

Забудьте Роберта Паттинсона! Дэниел — реально лучший постпоттериановский актёр.

Рога (2013)

Dimension Films

Дэниел Рэдклифф — обладатель непонятно откуда взявшихся рогов, которые заставляют всех окружающих его людей говорить ему чистую правду о своей жизни и своих помыслах. И что самое важное — делать то, что они искренне хотят (включая всякую жесть). Весь фильм герой обалдевает от такой жизни с выражением лица, как на кадре выше.

Виктор Франкенштейн (2015)

20th Century Fox

Дэниел Рэдклифф — бывший цирковой горбун, ставший ассистентом знаменитого Виктора Франкенштейна.

Абсолютная власть (2016)

Lionsgate Premiere

Дэниел Рэдклифф — неонацист, а точнее сотрудник ФБР, который внедряется в соответствующую группировку, чтобы предотвратить теракт. Несмотря на то, что мы сразу знаем о его истинной личности, герой Рэдклиффа тут небрежно побрит, агрессивен и постоянно кое-что кидает.

Девушка без комплексов (2015)

Universal Studios

Дэниел Рэдклифф — владелец 12 собак, который появляется в фильме внутри фильма. Роль маленькая, но вы только посмотрите, какой крутой у него здесь образ!

Побег из Претории (2020)

Signature Entertainment

Дэниел Рэдклифф — находчивый южноафриканский политзаключённый Тим Дженкин (реальный человек), который уверен в своей правоте и готовит побег из тюрьмы.

Вообще просмотр всех этих фильмов веселее начинать, представляя всплывающий титр «Прошло десять лет после Битвы за Хогвартс».

Пушки Акимбо (2019)

Madman Entertainment

Дэниел Рэдклифф — интернет-тролль, которого вычислили по IP. К его рукам прикрутили пистолеты и сделали целью безжалостной охотницы по имени Никс. И всё это в антураже альтернативного будущего, где существуют подпольные игры, участники которых пытаются убить друг друга на улицах города. Главный герой как раз стал частью такой игры.

Джунгли (2017)

Umbrella Entertainment

Дэниел Рэдклифф — путешественник, которому приходится выживать в джунглях Амазонки. Актёр играет реального израильского искателя приключений Йосси Гинсберга, по мотивам автобиографических книг которого и был снят фильм (кажется, это был спойлер).

Кстати, ради роли Рэдклифф решил не есть два дня, чтобы почувствовать, каково это. Сделала бы так Эмма Уотсон? Ну и кто у нас тут актёрище!

Чудотворцы (сериал, 2019-…)

HBO Max

Дэниел Рэдклифф — ангел низшего звена/наследник престола/священник в зависимости от сезона.

Кстати, это самый хорошо оценённый проект актёра (все остальные в подборке имеют зрительские оценки между 6 и 7 баллами. Несправедливо!). Кстати, Рэдклифф выступает ещё и в качестве исполнительного продюсера сериала.

Человек — швейцарский нож (2016)

А24

Фильм — мечта Волан-де-Морта! С самого начала и до самого конца персонаж Дэниела Рэдклиффа мёртв. Полтора часа экранного времени в роли трупа. Вероятно, самая известная, безумная и показательная роль взрослого Дэниела Рэдклиффа.

Подождём ещё лет 10, и фильм вполне может обрести статус культового.

Странный: История Эла Янковича (2022)

The Roku Channel

Дэниел Рэдклифф — Странный Эл Янкович. Биографическая комедия, которая ещё не вышла, но вы только посмотрите на это преображение! Дэниел Рэдклифф исполнит роль знаменитого американского пародийного музыканта. В фильме он будет играть на аккордеоне и смешно перепевать знаменитые хиты 80-х годов.

Какая роль Дэниела Рэдклиффа самая лучшая для вас? Ответ «Гарри Поттер» не принимается! Человек больше десяти лет из кожи вон лезет, чтобы вы позабыли, что он когда-то принимал ванну с Плаксой Миртл. Не подведите его!