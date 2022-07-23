109 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Иркутской области
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109 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 109 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 297 588 заболевших, сообщает 23 июля областной оперштаб.

Из больниц выписали еще 6 пациентов, на лечении остаются 219 пациентов. Выздоровели 93 чеолвека, всего — 8 696. За сутки один пациент скончался от хронических болезней, не связанных с COVID-19, всего — 718.

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По материалам: irk

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