14 известных отелей, при создании которых архитекторы не побоялись воплотить все свои безумные задумки

Фантазия инженеров и архитекторов безгранична так же, как и пожелания людей. Поиск отеля, где бы остановиться, является привычным делом для каждого человека, собирающегося в путешествие. Но что делать, если обычные белые стены отелей с бесплатными тапочками, которые потом можно тайком увезти домой, вам осточертели? Тогда мы предлагаем вам посмотреть нашу подборку отелей, дизайн которых не может не привлечь внимания любого туриста. Скажем вам только одно: архитекторы потрудились на славу, чтобы удивить всех своим креативным подходом к работе! А насколько он практичен в некоторых случаях, это уже другой вопрос.

Das Park Hotel, Австрия

Отличный вариант отеля для любителей минимализма, но не для клаустрофобов, так как площадь номера не превышает двух квадратных метров. Как вы можете заметить, в одну комнатушку поместилась только двуспальная кровать, тумбочка и настольная лампа.

The Dog Bark Park Inn, США

Гостиница, представленная в виде десятиметровой фигуры собаки породы бигль, сделанной из фанеры и гипсокартона.

Kumbuk River, Шри-Ланка

The Null Stern Hotel, Швейцария

Отель, в котором нет ни окон, ни стен, ни крыши. Только полное уединение с природой.

Inntels Hotels Amsterdam-Zaandam, Нидерланды

Crazy House, Вьетнам

«Сумасшедший дом» — гостиница, которая действительно выглядит, будто с ней что-то не так. Хотя в ней есть свои изюминки, что ж тут скрывать. Например, в этом причудливом здании нет ни одного угла, а лестницы все только спиральные. Неудивительно, что здесь проводят даже экскурсии.

Museumotel, Франция

Выглядит жутковато, неправда ли? На самом деле, это целый гостиничный комплекс, состоящей из множества отдельных домиков-пузыриков, каждый из которых уникален по-своему.

Montana Magica Lodge, Чили

Free Spirit Spheres, Канада

Igloo Village in Kakslauttanen, Финляндия

Hotel De Vrouwe van Stavoren, Нидерланды

Отель расположен в гавани нидерландского города Ставорен. Но туристов привлекает в этом случае не столько вид, открывающийся с их номера, сколько сам номер! Кто бы не хотел пожить в бочке из-под швейцарского вина? Всего таких номеров только 4.

Treehotel, Швеция

Crane Hotel Faralda, Нидерланды

«Причём тут подъёмный кран?» — спросите вы. Так получилось по задумке одного очень креативного архитектора, что это тоже отель.

Hotel Marqués De Riscal, Испания

Если вы до сих пор находитесь под впечатлением сумасшедших идей архитекторов, тогда удивляйтесь ещё больше и переходите в другой наш пост, который доказывает, что такие гении своего дела должны цениться на вес золота.