14 случаев, когда люди натыкались на внезапные сходства и делали забавные фотографии

Случайности не случайны. Иногда мир настолько непредсказуем, что вы можете неожиданно повстречать своего близнеца в виде деревянной статуи в другой стране или обнаружить, что ваша морская свинка и парень вашей дочери ходят, видимо, к одному стилисту. Осторожно, этот пост может сломать все ваши стереотипы о том, что нет абсолютно одинаковых вещей в этом мире! Ещё как есть! Сходства некоторых предметов не поддаются никаким объяснениям, но они существуют. Взгляните сами!

Статуя кота раскрашена точь-в-точь как мой котик

Приехала в Швейцарию и случайно повстречала деревянную статую, которая очень сильно напоминает меня

Поразительное сходство между моим мужем и его пра-пра-дядей

Иногда сходства между родственниками, даже если они дальние, просто удивительные! В таких случаях вы можете увидеть, как точно и безукоризненно сыграла свою роль генетика.

Почтовый ящик — мини-копия дома

Моя девушка и лошадь

Почтовый ящик у дома моего отца сделан в точности как сам дом

Ещё одна статуя получается?

Во дворе моих соседей прогуливалась лиса, которая присела рядом со своей фигурой и притворилась ещё одной статуей.

Моя невестка нашла эту странную маленькую статуэтку, которая выглядит как я

Ещё один крохотный домик, который служит почтовым ящиком для жителей точно такого же, но уже огромного дома

Это не я!

Он сделал свои грязные делишки на ковёр и в попытках спрятаться решил слиться с окружающими его предметами.

У моей девушки и племянника одинаковые родимые пятна, хотя они никак родственно не связаны

Грузовик, которой остановился у нашего дома, очень похож на игрушку моего сына

Цапля стоит в позе, в которой стоит её копия, но уже нарисованная на нашей задний двери

Сходили к одному парикмахеру

У парня моей дочери причёска прям как у моей перуанской морской свинки.