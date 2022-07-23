14 случаев, когда люди натыкались на внезапные сходства и делали забавные фотографии
Случайности не случайны. Иногда мир настолько непредсказуем, что вы можете неожиданно повстречать своего близнеца в виде деревянной статуи в другой стране или обнаружить, что ваша морская свинка и парень вашей дочери ходят, видимо, к одному стилисту. Осторожно, этот пост может сломать все ваши стереотипы о том, что нет абсолютно одинаковых вещей в этом мире! Ещё как есть! Сходства некоторых предметов не поддаются никаким объяснениям, но они существуют. Взгляните сами!
Статуя кота раскрашена точь-в-точь как мой котик
Приехала в Швейцарию и случайно повстречала деревянную статую, которая очень сильно напоминает меня
Поразительное сходство между моим мужем и его пра-пра-дядей
Иногда сходства между родственниками, даже если они дальние, просто удивительные! В таких случаях вы можете увидеть, как точно и безукоризненно сыграла свою роль генетика.
Почтовый ящик — мини-копия дома
Моя девушка и лошадь
Почтовый ящик у дома моего отца сделан в точности как сам дом
Ещё одна статуя получается?
Во дворе моих соседей прогуливалась лиса, которая присела рядом со своей фигурой и притворилась ещё одной статуей.
Моя невестка нашла эту странную маленькую статуэтку, которая выглядит как я
Ещё один крохотный домик, который служит почтовым ящиком для жителей точно такого же, но уже огромного дома
Это не я!
Он сделал свои грязные делишки на ковёр и в попытках спрятаться решил слиться с окружающими его предметами.
У моей девушки и племянника одинаковые родимые пятна, хотя они никак родственно не связаны
Грузовик, которой остановился у нашего дома, очень похож на игрушку моего сына
Цапля стоит в позе, в которой стоит её копия, но уже нарисованная на нашей задний двери
Сходили к одному парикмахеру
У парня моей дочери причёска прям как у моей перуанской морской свинки.