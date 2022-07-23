57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для льготников
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57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для льготников

57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для льготников

Иркутская область получит 57 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Всего в регионы направят три миллиарда рублей. Распоряжение подписал глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства в регион поступят на следующей неделе. Чтобы во время обеспечивать лекарственными средствами специалисты регионального минздрава сформировали заявки для проведения электронных аукционов в кратчайшие сроки.

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По материалам: irk

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