Анастасия Волочкова послала группу «Би-2»

Балерина Анастасия Волочкова возмущена группой. Звезда балета в последнее время рьяно защищает честь страны и открыто критикует всех тех, кто плохо говорит о России. Например, под ее словесный «каток» попали рокеры «Би-2». В Сети появилась информация, что музыканты уволили своего художника по свету, который поддерживает спецоперацию по защите Донбасса, при этом сами они выступают против позиции России. Это не понравилось заслуженной артистке Анастасии Волочковой. «Группе «Би-2» хочу пожелать, чтобы они занимались своим и делом — творчеством, а не лезли в политические предрассудки. Группе «Би-2» совет от Анастасии Волочковой — валите уже из России, а ваш художник по свету, которого вы послали, будет работать у меня в новом спектакле, который я сейчас ставлю. Я возьму его к себе как патриота и как профессионала. А вы уезжайте из России и продолжайте там заниматься своей фигней, в политику не лезьте», — в сердцах сказала знаменитость.Она также подчеркнула, что является большим патриотом своей страны и не понимает тех, кто высказывается против. И уж тем более не одобряет тех, кто решил покинуть Россию. Волочкова уверена: уехавшим нечего делать на Западе, а также открыто заявляет: отменить русскую культуру невозможно, потому что это духовный феномен. «Нужно держаться вместе. Ну что мы не переживем без сыра из Европы? Посмотрим на лица предателей, когда они побегут в Россию, после изменения ситуации. Путин всегда держал страну и людей под своим прикрытием», — заявила звезда балета. При этом уехавшую из страны вслед за опальным мужем Аллу Пугачеву Волочкова призвала не трогать, так как Примадонна — национальное достояние России, на песнях которой выросло не одно поколение соотечественников.