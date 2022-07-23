Аргентина ограничила продажу долларов биткоин-трейдерам

Центральный банк Аргентины (BCRA) ограничил криптовалютным трейдерам доступ к единому рынку обмена валюты и возможность покупки долларов США по официальному курсу.

Запрет распространяется на всех, кто приобрел биткоин или другие цифровые активы с использованием аргентинского песо за последние 90 дней.

Инициатива направлена на борьбу с оттоком капитала из страны с помощью криптовалют и доллара США.

Как пишет Decrypt, Аргентина ужесточает валютный контроль и повышает процентную ставку для контроля инфляции. По данным BCRA на июнь 2022 года, годовая инфляция в стране составляет 64% — один из самых высоких показателей в мире.

Напомним, в мае один из крупнейших банков Аргентины — Banco Galicia — открыл клиентам доступ к покупке биткоина, Ethereum, XRP и стейблкоина USDC. О запуске криптовалютного сервиса также сообщили в Brubank.

В ответ BCRA запретил местным кредитным организациям предлагать клиентам связанные с цифровыми активами услуги. Ограничение регулятора распространяется в том числе на криптовалютные деривативы.

В начале июля неожиданная отставка министра экономики Аргентины Мартина Гусмана вызвала ажиотажный спрос на стейблкоины на местных биткоин-биржах. Уход чиновника может угрожать дальнейшей дестабилизацией экономики.