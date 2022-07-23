Байден лично отказался передавать Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

Вадим Карасев

Американский президент Джо Байден лично запретил передачу Киеву боеприпасов для РСЗО HIMARS дальностью в 300 километров, способных достичь территории России. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



По словам Салливана, решение Байдена не поставлять Украине ракеты ATACAMS связано с тем, что такой шаг может привести к началу Третьей мировой войны.

"Есть некоторые средства, которые, как дал понять президент, предоставить он не готов. В их числе дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Он считает, что, хотя ключевая цель США — делать все необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к Третьей мировой войне", — рассказал Салливан в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Что касается РСЗО HIMARS, то они могут достать до Воронежа с контролируемой Киевом территории в случае применения дальнобойных ракет. В рамках нового транша размером $400 млн Соединенные Штаты отправят на Украину еще четыре такие системы, а также 155-мм артиллерийские боеприпасы для гаубиц, тактические транспортные средства и боеприпасы для подрыва.

В Совфеде отреагировали на отказ США поставлять дальнобойное оружие Киеву

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что отказ США передать официальному Киеву дальнобойные ракеты для СЗО HIMARS определенно должны "отрезвить горячие головы на Украине".

Как утверждает Ковитиди, европейские союзники США по НАТО с каждым месяцем конфликта на Украине выражают все большую обеспокоенность в связи с поставками туда вооружений.



"Заявление Салливана должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать супергероев, бесстрашно играющих в "русскую рулетку". В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны. Как известно, даже незаряженное ружье на стене один раз в год может выстрелить", - отметила Ковитиди.