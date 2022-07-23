Байден оценил последствия установления потолка цен на российскую нефть
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Байден оценил последствия установления потолка цен на российскую нефть

Байден заявил, что установление потолка цен на нефть из РФ снизит стоимость топлива в США

Президент США Джо Байден в ходе совещания с помощниками по вопросам экономики оценил последствия установления потолка цен на российскую нефть. По его мнению, эта мера позволит снизить стоимость топлива в стране. Трансляция велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

Глава государства отметил, что принятые Вашингтоном меры, в том числе направленные на наращивание нефтедобычи и высвобождении нефти из стратегического резерва, позволили достичь снижения стоимости бензина в течение 38 дней.

Байден признал, что цена на топливо по-прежнему остается слишком высокой, а темпы снижения недостаточно быстрые. Он призвал нефтегазовые компании США использовать рекордные прибыли на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.

«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что Вашингтон рассчитывает ввести потолок цен на нефть из России к декабрю 2022 года, чтобы снизить цены на энергоносители.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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