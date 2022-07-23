Беженцам из Донбасса и Украины разрешили оставить национальные паспорта
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Беженцам из Донбасса и Украины разрешили оставить национальные паспорта

Беженцам из Донбасса и Украины разрешили оставить национальные паспорта

Беженцы из Донбасса и Украины смогут оставить у себя национальные паспорта при получении убежища в России. Такой закон (ФЗ-342 от 14 июля 2022 года) вступает в силу 25 июля.

Изначально закон, разработанный главой Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным, касался всех беженцев, приехавших в Россию в экстренном порядке. Но ко второму чтению в него внесли поправку и уточнили, что новые нормы коснутся только прибывших из Донбасса и Украины.

При получении свидетельства о предоставлении временного убежища в России им не нужно будет сдавать свои национальные паспорта в территориальные органы МВД. Как ранее пояснил Затулин, многие из них не готовы отдавать документы, так как надеются скоро вернуться в свои родные края.

Беженцы из других стран будут по-прежнему, в соответствии с российским законодательством, сдавать свои паспорта при оформлении свидетельства.

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По материалам: pnp.ru

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