Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств

Таиландская криптовалютная биржа Zipmex открыла возможность вывода средств с торговых кошельков Trade Wallet.

📣 Important Announcement📣



Maintenance on the Trade Wallet has ended. Withdrawals for your Trade Wallet are now enabled as of 22 July 2022 at 18:00 (GMT+7).



Transfer from Z Wallet, deposit and trade will continue to be disabled until further notice. pic.twitter.com/voMInELlH5 — ZIPMEX (@zipmex) July 22, 2022

Платформа использует два вида кошельков: Trade Wallet и Z Wallet. Первый позволяет вносить фиатные и цифровые валюты для трейдинга. Второй предоставляет доступ ко всем продуктам и сервисам Zipmex вроде бонусов, заработка новых токенов и других эксклюзивных предложений.

"Техническое обслуживание кошелька завершено. Снятие средств для вашего Trade Wallet разрешено с 22 июля 2022 года в 18:00 (GMT+7). Переводы из Z Wallet, депозиты и торговля по-прежнему отключены до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

20 июля биржа приостановила вывод средств. Компания сослалась на независящие от нее "стечения обстоятельств", к которым отнесла "нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров".

Позднее в Zipmex сообщили, что по состоянию на 21 июля сумма требований к попавшим в кризис ликвидности Babel Finance и Celsius Network составляет $48 млн и $5 млн соответственно. Компания заявила что рассматривает "несколько вариантов восстановления", включая привлечение средств, инициирование судебного процесса и реструктуризацию.

Тогда же платформа анонсировала открытие депонирования и вывода средств для Trade Wallet.

Напомним, в 2021 году Zipmex привлекла $41 млн с планами расширения пользовательской базы в Сингапуре и Австралии. Инвесторами выступили пятый по величине активов банк Таиланда Bank of Ayudhya, медиакомпании и венчурные фонды.