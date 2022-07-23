Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств
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Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств

Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств


Таиландская криптовалютная биржа Zipmex открыла возможность вывода средств с торговых кошельков Trade Wallet. 



Платформа использует два вида кошельков: Trade Wallet и Z Wallet. Первый позволяет вносить фиатные и цифровые валюты для трейдинга. Второй предоставляет доступ ко всем продуктам и сервисам Zipmex вроде бонусов, заработка новых токенов и других эксклюзивных предложений.


"Техническое обслуживание кошелька завершено. Снятие средств для вашего Trade Wallet разрешено с 22 июля 2022 года в 18:00 (GMT+7). Переводы из Z Wallet, депозиты и торговля по-прежнему отключены до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.


20 июля биржа приостановила вывод средств. Компания сослалась на независящие от нее "стечения обстоятельств", к которым отнесла "нестабильные рыночные условия и вытекающие из этого финансовые трудности ключевых деловых партнеров".


Позднее в Zipmex сообщили, что по состоянию на 21 июля сумма требований к попавшим в кризис ликвидности Babel Finance и Celsius Network составляет $48 млн и $5 млн соответственно. Компания заявила что рассматривает "несколько вариантов восстановления", включая привлечение средств, инициирование судебного процесса и реструктуризацию.


Тогда же платформа анонсировала открытие депонирования и вывода средств для Trade Wallet.


Напомним, в 2021 году Zipmex привлекла $41 млн с планами расширения пользовательской базы в Сингапуре и Австралии. Инвесторами выступили пятый по величине активов банк Таиланда Bank of Ayudhya, медиакомпании и венчурные фонды.

# Экономика бизнес, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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