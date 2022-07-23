Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатой в руке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатой в руке

Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатой в руке

Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатой в рукеЧитатели Daily Mail высмеяли приехавшего в лагерь ВСУ Бориса Джонсона

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, посетившего военную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в тренировке вместе с украинскими солдатами. Советующие комментарии появились под постом издания в Twitter.

«Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно», — написал пользователь с ником @Mark6Grainger.

«Определенно, этот заголовок нужно читать как "Джонсон бросает гранату НА базу британской армии". Что ж, к этому моменту он почти во всем напортачил», — заявил юзер @th79270158.

«Он всегда может найти время для рекламных трюков, но у него никогда нет времени посещать собрания Cobra (Cabinet Office Briefing Room A, COBRA - прим. «Лента.ру») или встречаться с родственниками тех людей, которые умерли от Covid», — отметил @crispinfisher.

Ранее Борис Джонсон приехал в лагерь Вооруженных сил Украины в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских военнослужащих. Судя по опубликованным кадрам, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России хотят создать сайт обо всех льготах в стране
В России хотят создать сайт обо всех льготах в стране
Калифорния отменила запрет на биткоин-донаты политикам
Калифорния отменила запрет на биткоин-донаты политикам
Что нужно делать разным знакам зодиака, чтобы выйти из кризиса личных отношений
Что нужно делать разным знакам зодиака, чтобы выйти из кризиса личных
Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатой в руке
Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатой в руке
Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне: как проходила церемония прощания
Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне: как проходила церемония прощания
В Госдуме назвали препятствие для параллельного импорта зарубежного кино
В Госдуме назвали препятствие для параллельного импорта зарубежного
Европа сообщила о намерении увеличить поставки СПГ из Нигерии
Европа сообщила о намерении увеличить поставки СПГ из Нигерии
Приземление ракеты Starship крупным планом
Приземление ракеты Starship крупным планом
109 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Иркутской области
109 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в
Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox
Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox
Стало известно о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
Стало известно о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
США назвали главным лузером на фоне ситуации с Украиной
США назвали главным лузером на фоне ситуации с Украиной

Топ на сегодня

Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке, просто фу!»
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке,
Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран
Словения ответила на решение России внести ее в список

Еще по теме

Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона из-за коронавируса
В сети высмеяли лидеров G7 за желание сфотографироваться «круче Путина»
СМИ: Тереза Мэй раздумывает над увольнением Бориса Джонсона
Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьер-министра