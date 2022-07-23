ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Это связано с продолжающимся замедлением инфляции, сдержанной динамикой потребительского спроса и уменьшением инфляционных ожиданий бизнеса и населения, сообщается на сайте регулятора. Последний раз данный показатель корректировали 10 июня.

«Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность»,— отмечается в пресс-релизе Центробанка.

28 февраля после начала военной операции на Украине и ответных санкций западных стран ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Впоследствии регулятор корректировал значение индикатора: 8 апреля — с 20% до 17%, 29 апреля — с 17% до 14%, 26 мая — с 14% до 11% и 10 июня — с 11% до 9,5%.