Что нужно делать разным знакам зодиака, чтобы выйти из кризиса личных отношений

У каждого человека в жизни случаются кризисные периоды в профессии, творчестве, личных отношениях. Все их переживают по-своему. Представителям разных знаков зодиака рекомендуется выходить из кризиса любовных отношений в соответствии с их природными особенностями. Это поможет гармонизировать свое состояние, а нередко сохранить и даже укрепить их.

Овен





Овны отличаются импульсивным и несдержанным характером, они всегда сначала говорят и делают, а потом думают. Поэтому кризисный период в любовных отношениях им лучше проживать в одиночестве. Если вы расстанетесь на время с партнером, ничего страшного не произойдет, зато потом вы легко сможете начать все заново.

Телец





Тельцам в сложный период кризисных отношений важно все проговаривать, разбирать ситуации, вести спокойные дискуссии и душевные беседы со своим партнером. Это поможет избежать обид, сомнений, недопонимания и сохранит ваши отношения.

Близнецы





Близнецам в период любовного кризиса важно не поддаваться первому порыву искать утешение на стороне. Нередко именно это становится последней каплей в осложнившихся отношениях с партнером и приводит к окончательному разрыву. Хотя часто бывает достаточно просто улыбнуться друг другу и начать все сначала.

Рак





Когда в личных отношениях у Рака пробежит черная кошка, самой большой ошибкой будет затаить обиду и замкнуться в себе. Предложите партнеру сменить обстановку: отправьтесь в совместное путешествие, организуйте поход в горы или просто проведите вместе время на даче, слушая пение птиц, а по вечерам любуясь луной.

Лев





Кризисный период в жизни Льва потребует нахождения другой точки опоры. Ею может стать любое дело, в котором он будет чувствовать свою значимость, купаться в лучах славы и находиться в центре всеобщего внимания. Это состояние ему непременно захочется разделить с близким человеком, и все недопонимания и разногласия исчезнут без следа.

Дева





Излишняя мнительность Дев нередко создает почву для подозрений и осложнения ситуации. Они могут заподозрить приближение кризиса в отношениях, когда этого нет и в помине. В этом случае им лучше расслабиться и попробовать плыть по течению. Скорее всего, спустя несколько дней все сомнения исчезнут сами собой и жизнь снова покажется прекрасной.

Весы





Непостоянство характера Весов и частые перемены настроений могут создавать почву для осложнения отношений с партнером. Но проблему следует искать в себе. Иногда бывает достаточно просто поговорить с близким человеком, проявить к нему знаки внимания, пригласить на романтический ужин при свечах.

Скорпион





Скорпионы отличаются сложным характером, и нередко сами создают проблемы в отношениях, изображая роль жертвы. Они могут страдать от надуманных обид, ревности и всячески отравлять жизнь близкому человеку. Если отношения заходят в тупик, лучшим решением проблемы будет обращение к психологу, который поможет справиться с ситуацией.

Стрелец





К кризису отношений у Стрельцов нередко приводит их эгоизм и стремление во всех спорах и разногласиях оставлять за собой последнее слово. Попробуйте быть доброжелательнее к своему партнеру, находить компромиссы в спорах, а главное, контролировать ситуацию, не доводя ее до серьезных конфликтов.

Козерог





У Козерогов кризис отношений чаще всего случается из-за их закрытости и нежелания допускать партнера в свой внутренний мир. Вы осознанно воздвигаете между вами стену, которая постепенно разрушает отношения. Попробуйте ее убрать, хотя с каждым годом это становится делать все сложнее.

Водолей





В период кризиса отношений Водолеи пытаются во всем разобраться самостоятельно, не прислушиваясь к мнению партнера, поступающего так же. Это еще больше отдаляет вас друг от друга и создает почву для мелких ссор и конфликтов, которые обоим быстро надоедают. Услышьте друг друга, и все нормализуется само собой.

Рыбы





Когда отношения с партнером начинают портиться, Рыбы взваливают на него всю ответственность и уплывают прочь по течению. Делать это категорически не рекомендуется, если хотите сохранить любовь. Попробуйте поговорить по душам, прислушайтесь к пожеланиям друг друга и займитесь каким-то совместным делом. Во многих случаях это сближает и способствует возрождению отношений.