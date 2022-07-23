Curve Finance запустит собственный стейблкоин

Децентрализованная биржа Curve Finance готовится к запуску собственного стейблкоина. Об этом ее основатель Михаил Егоров сообщил в беседе с учредителем Spartan Group Келвином Кохом на конференции Redefine Tomorrow 2022.

Егоров сообщил, что «стабильная монета» будет обладать сверхобеспечением. Он отказался раскрывать дополнительные детали.

Curve Finance специализируется на торговле между стейблкоинами и другими токенами одинаковой стоимости с минимальным проскальзыванием и комиссией.

Озвученная модель сверхобеспечения применяется алгоритмическим стейблкоином DAI в проекте MakerDAO. После краха UST от Terra на рынке криптовалют возникло стойкое недоверие к подобным активам.

Сохранившие привязку алгостейблкоины USN от Near и USDD от Tron обладают сверхобеспечением и номинированы в том числе централизованными «стабильными монетами» USDT и USDC.

Перспектива запуска стейблкоина вызвала бурную реакцию среди держателей токена CRV. За последние сутки актив подорожал на 16,3%, согласно CoinGecko.

Часовой график CRV/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

По данным DeFi Llama, TVL Сurve составляет $6,18 млрд. По этому показателю проект занимает первое место среди DEX и четвертое — среди DeFi-протоколов в целом с учетом заблокированной стоимости по всем экосистемам.

Напомним, 8 июля разработчики Aave предложили сообществу запустить нативный для экосистемы DeFi-протокола мультизалоговый стейблкоин GHO.

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