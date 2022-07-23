«Да, бабушка за все заплатила, вот и все!»: внук Аллы Пугачевой устал быть тенью звездной родни
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«Да, бабушка за все заплатила, вот и все!»: внук Аллы Пугачевой устал быть тенью звездной родни

«Да, бабушка за все заплатила, вот и все!»: внук Аллы Пугачевой устал быть тенью звездной родни

Несколько лет назад внук Примадонны создал рок-группу Multiverse, которая со временем обрела свою аудиторию. И все же недоброжелатели считают, что своим успехом Никита обязан звездным родственникам — маме Кристине Орбакайте, отцу Владимиру Преснякову и, конечно, бабушке Алле Пугачевой.


Преснякова злят подобных доводы, он пытается убедить публику, что старается не зависеть от известной родни.

«Возможно, я был бы Петей, но с таким же музыкальным вкусом, амбициями, и вообще таким же человеком, какой я есть. Если был бы просто Петей, мне бы говорили: «Красава! Сам из глубинки — и такое музло делает!». К слову, как многие музыканты моего жанра. Чем мы хуже? Ничем. Мы повернуты на качестве, чтобы уровень музыки был не ниже той же западной, но опять же, был бы я Петей, нам бы говорили, что мы лучшие. А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: «Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!» — сетует 31-летний Никита в личном блоге.

Также внук Примадонны призвал пользователей Сети считать себя отдельной творческой личностью, которая может и хочет делать качественный продукт.

«Люди идут к нам на концерты не потому, что я чей-то родственник, это как минимум глупо. Люди к нам идут, потому что их вкачало музло, которое мы писали сами у себя дома, а не в дорогих студиях. А людей, которые любят такой жанр, куда сложнее убедить своей музыкой, учитывая мое происхождение. Почему вы не пишете тем, кому реально все проплатили родители?! На меня не нужно ничего тратить, я работаю в разных сферах и сам в свой проект вкладываю, ни от кого не завишу!» — обратился артист к хейтерам.

Многие подписчики поддержали Никиту и посоветовали ему не обращать внимания на сплетни и заниматься своим делом.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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