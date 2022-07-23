Дана Борисова стала объектом онанизма

Ведущая Дана Борисова рассказала о сексизме. Популярность Даны Борисовой взлетела после того, как она появилась в программе «Армейский магазин». Девушка покорила аудиторию некой наивностью и, разумеется, отличным внешним видом, но у этой славы оказалась обратная сторона. Борисова на пике популярности в конце 90-х — начале нулевых часто снималась в откровенных образах для журнальных обложек, не скромничая, говорила на темы с отметкой «18+». Отголоски славы секс-символа преследуют ее и сейчас.46-летняя Дана призналась, что если раньше оды ее сексуальной внешности казались ей приятными, то сейчас это совсем не так. Теперь для ведущей это самое настоящее моральное насилие. «Я уже, считай, женщина солидных лет... А при встрече мне просто каждый второй говорит: «Ой, мы на вас дрочили». Это постоянно я слышу. Понимаете, когда я была совсем молоденькая, вот эта пошлость воспринималась так — «ну да, я всем нравлюсь, я такая замечательная». Но я стала постарше, и когда ко мне подходят и говорят такое... Конечно, я сталкивалась и до сих пор сталкиваюсь с сексизмом», — поделилась она в эфире «Матч ТВ».