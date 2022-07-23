Даша Каплан: «Пью таблетки и должна была перестать, но случился развод с Юликом, не смогла слезть»
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Даша Каплан: «Пью таблетки и должна была перестать, но случился развод с Юликом, не смогла слезть»

Даша Каплан: «Пью таблетки и должна была перестать, но случился развод с Юликом, не смогла слезть»

Громкий развод блогеров Юлика Онешко и Даши Каплан на слуху уже два месяца. Если в начале бывшие решили не говорить друг о друге плохо и даже какое-то время держались вместе, то позже начали кидаться обвинениями.


Каплан была уверена, что даже после измены сможет сохранить приятельские отношения с экс-супругом. Но не получилось. «Сегодня я услышала заветные слова: «Я тебя больше не люблю, — плача, говорила 25-летняя стримерша. — Единственное, что я хочу записать: буквально недели три-четыре назад, когда была свадьба, он плакал и клялся мне в вечной любви, говорил: «Я ждал этого шесть лет». Сегодня я услышала это. Я не могу сказать, что мне грустно... Я в шоке, это два разных человека! Наверное, проблема в том, что я на что-то надеялась».

Юлик заявил ей, что хочет построить серьезные отношения с той самой девушкой, которая приложила руку к разводу пары. Спустя некоторое время он перестал общаться с Дашей, заблокировал ее в соцсетях и даже обвинил в наркозависимости. «Последние три месяца она ежедневно употребляла! Даша уже перестала быть человеком, которого я знал», — сокрушался он.

Девушка не стала отпираться и созналась во всем. «Да, я пью таблетки и должна была перестать, но случилась вся эта фигня, не смогла слезть. Я пила, чтобы стало легче, не скрываю это. Мы жрали это вместе. Мы не чужие друг другу люди. Не хочу верить, что это тот человек, с которым я была шесть лет», — откровенничала Даша.

Позже Каплан узнала и о новых фактах измен благоверного, что особенно ее раззадорило. «Видимо я была очень слепа, и мне просто врали шесть лет. Вы бы просто знали, сколько мне сейчас рассказывают про него фигни. Не хотели говорить, потому что ну отношения были», — возмущалась она.

29-летний блогер в свою очередь ответил на выпады экс-жены и вновь набросился на нее с обвинениями. «Я никого не ненавижу, мне это не нужно. Но последние три недели мне не давали спокойно жить, вбрасывая фейки каждые два дня. Она приезжала ко мне посреди ночи, бухая. Я хочу двигаться дальше и оставить эту тему, но меня не отпускают. Это страшно и некрасиво», — заключил Онешко.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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