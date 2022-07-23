Дефицит сахара заметили в Польше

Вадим Карасев

В Польше выявили дефицит белого сахара, на его покупку вводятся лимиты

На полках магазинов в Польше все меньше можно заметить сахар. О начале сахарного дефицита в стране в субботу, 23 июля, сообщил корреспондент РИА Новости.

По его данным, сейчас в Варшаве отсутствует белый сахар как в небольших магазинах, так и в больших торговых сетях, в частности, в Biedronka, Lidl, Auchan и Aldi. В некоторых магазинах товар появляется время от времени. В связи с этим на покупку сахара начали вводить лимиты — не более десяти килограммов на человека. Уточняется также, что дефицит сахара наблюдается и остальных районах страны.

По словам продавцов местных магазинов, подобный дефицит произошел неожиданно, сейчас наблюдается повышенный спрос на сахар. В качестве одного из предположений, из-за чего возникли проблемы с товаром, продавцы называют сезон варки варенья. При этом они отмечают, что в прошлые годы сахара все равно хватало.

В торговой сети Aldi заявили, что наблюдают сложности с сахаром из-за проблем с логистикой, нехватки контейнеров и водителей, а также из-за высоких тарифов на перевозки. Кроме того, на положение дел влияют погодные условия и климат, уточнили в Aldi.

Ранее обозреватель Майкл Уоррен Дэвис заявил, что США испытывают острый кризис в условиях нехватки удобрений. Автор статьи для The American Conservative сказал, что нынешнее положение показывает всю несостоятельность экономической системы США.