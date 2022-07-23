День памяти святой равноапостольной княгини Ольги празднуют 24 июля 2022 года, история, открытки, приметы

24 июля 2022 года православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, правительницы, которая внесла неоценимый вклад в развитие Киевской Руси. Ей было предначертано судьбой сыграть важную роль в истории.

Вклад княгини Ольги в становление и развитие Киевской Руси

Княгиня Ольга родилась на псковской земле. Она росла умной и красивой девочкой. В нее влюбился киевский князь Игорь, который и стал мужем княгини. Ольга родила ему чудесного сына. Они были безумно счастливы и радовались каждому дню. Однако в семью пришло горе: во время очередной битвы князя Игоря убили.

Несмотря на столь скорбные события, княгиня Ольга с маленьким сыном, которому было всего 3 года, взяла на себя правление державой. Она всегда заботилась о государственных и культурных ценностях Киевской Руси.





Спустя некоторое время княгиня посетила Царьград, где ей были рады и поддерживали во время правления и становления государства. Она посетила Константинополь, и была изумлена красотой и величием местных храмов. Ольга не смогла удержаться и приняла тайное крещение в этих местах.

После возвращения на родные земли, княгиня Ольга задумалась о построении первого храма на Руси. Спустя несколько лет после его воздвижения княгиня умерла. Ее останки находились в Десятинной церкви практически в центре Киева.

Ходили легенды, что если к саркофагу, где находились мощи княгини, подходили с верой и просьбой, то он самостоятельно открывался. Многие получили исцеление от разных недугов.

Когда в 1240 году было нашествие на Киев, храм, в котором хранились мощи княгини, был разрушен. И только в 17 веке их удалось найти.

С какими просьбами обращаются к святой равноапостольной княгине Ольге





Княгиня Ольга многое сделала, чтобы на Руси было принято христианство и прекратились гонения на этой почве. Как известно, в 10 веке она стала проповедовать христианство и тайно крестилась в Константинополе.

Православные считают княгиню Ольгу покровительницей вдов и милосердия. Она всегда старалась, чтобы зло было наказано, а добро побеждало. Кроме того, княгиня по мере возможности помогала нуждающимся, да и сама не старалась жить в роскоши и излишестве.

В день святой Ольги следует посетить церковь и поставить свечу около иконы святой.





В этот праздник к святой Ольге обращаются с молитвой об утонувших. Незамужние просят хорошего и любящего спутника жизни. Кроме того, молятся о детях, сохранности семьи и мира. Также она считается покровительницей матерей, которые растят сыновей.

Приметы в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Если верить приметам, то с этого дня начинаются перемены в погоде, наступает период дождей и гроз. Хлеборобы в этот день просят у святой еще немного хорошей погоды, чтобы закончить уборку урожая зерновых культур.

Любители рыбалки знают, что если будет дождливая погода, улов ожидается хороший.

В день памяти святой Ольги стоит избегать ссор и скандалов, а также превозносить материальные потребности, обходя вниманием духовные.