Денис Никифоров показал жену и подросших детей

Звезда «Молодежки», актер Денис Никифоров поделился редким семейным фото с женой и детьми. Известный актер театра и кино Денис Никифоров женат на своей возлюбленной модели Ирине Темрезовой. Супруги растят детей-двойняшек, их сыну Александру и дочери Веронике 17 июля исполнилось по девять лет. Звезда фильма «Бой с тенью» показал в личном блоге милое семейное фото. Денис Никифоров не раз говорил, что безумно любит супругу и очень благодарен ей за наследников.«Любите и будьте Любимы!!! Мира всем, добра и радости !! Слава Роду!!! ❤️🔥»— написал артист. «Взрослые дети прекрасных родителей 🥰», «Красавчики!!! ❤️», «🔥Крепкого счастья», «Красавцы!👍», «Чудесная семья», — комментируют подписчики. К слову, дочь звездной пары занимается танцами. Вероника часто выступает со своим детским коллективом побеждает на соревнованиях. Денис и Ирина Никифоровы очень гордятся малышкой и поддерживают ее увлечения. А их сын занимается хоккеем. Мальчик выступает за команду «Крылья Советов». Звездный отец очень рад, что Саша увлечен именно этим видом спорта.