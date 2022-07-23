Disney и Sony захотели вернуться в российский прокат
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Disney и Sony захотели вернуться в российский прокат

Disney и Sony захотели вернуться в российский прокатDisney и Sony захотели вернуться в российский прокат путем параллельного импорта

Ряд зарубежных киностудий захотели вернуться в российский прокат путем параллельного импорта, в том числе Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы (в России — прим. "Ленты.ру"), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал Воронков. Он подчеркнул, что такие студии, как Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, не могут сделать официальное заявлении о работе с Россией, но все «ищут каналы параллельного импорта».

Ранее в июле Воронков также рассказал, что число российских кинотеатров, показывающих нелегальные фильмы, выросло за месяц почти в восемь раз. По его словам, в июне пиратские фильмы показывали в 16 кинозалах, а в июле количество площадок, где проходили незаконные сеансы, составило уже 127.

Другой представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что американская корпорация IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, прекратила свою деятельность в России. Он уточнил, что «последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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